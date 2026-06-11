Ｃａｓａ [東証Ｓ] が6月11日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結最終損益は1億1400万円の赤字(前年同期は8800万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.6％→-4.5％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース