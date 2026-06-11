ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔ [東証Ｐ] が6月11日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期の連結最終利益は前の期比31.7％減の23.5億円に落ち込み、27年4月期も前期比19.3％減の19億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比21.2％減の6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.6％→8.1％に悪化した。 株探ニュース