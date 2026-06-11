11日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数426、値下がり銘柄数947と、値下がりが優勢だった。 個別ではリミックスポイント、ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ、ハウテレビジョン、光・彩がストップ高。岡本硝子、スマートバリュー、トーシンホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。鉄人化ホールディングス、アピリッツ、東北特殊鋼、Ｃａｓａ、ヤギなど10銘柄は年初来高値を