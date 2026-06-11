11日の日経平均株価は前日比38.00円（0.06％）高の6万4217.27円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は535、値下がりは983、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を157.89円押し上げ。次いでキオクシア が115.92円、イビデン が54.31円、太陽誘電 が32.68円、信越化 が27.32円と続いた。 マイナス寄与度は69.99円の