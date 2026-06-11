11日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数178、値下がり銘柄数369と、値下がりが優勢だった。 個別ではカラダノート、ジーネクスト、ＢＲＡＮＵがストップ高。キャスターは一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、ＢＲＵＮＯ、ムービン・ストラテジック・キャリア、Ｚｅｎｋｅｎなど7銘柄は年初来高値を更新。クラ