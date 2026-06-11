11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.7％増の5957億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％増の4251億円だった。 個別ではｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、グローバルＸＵＳＲＥＩＴ・トップ２０ 、ステート・ストリートＳ＆Ｐ５００高配当株 、ｉシェア&