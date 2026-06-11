ラクーンホールディングス [東証Ｐ] が6月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比11.2％減の12.4億円になり、従来予想の14億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。27年4月期も前期比55.6％減の5.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当22円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経