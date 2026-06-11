日本野球機構(NPB)は11日、5月度の「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」の受賞選手を発表。東地区からはロッテの櫻井ユウヤ選手、中地区からは西武の仲三優太選手、西地区からはソフトバンクの廣荑隆太選手が表彰されました。ファーム・リーグ各地区から、成績優秀で飛躍を期待する選手が表彰される「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」。櫻井選手は昌平高校からドラフト4位で入団すると5月は19試合に出場し、地区トップの24安