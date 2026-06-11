コカインを使用した罪に問われている音楽デュオ「Def Tech」のメンバーの男に、東京地裁は拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。【映像】深々と頭を下げる「Def Tech」西宮被告「Def Tech」のMicroとして活動する西宮佑騎被告（45）は、今年2月ごろ、コカインを使用したなどの麻薬取締法違反の罪に問われています。1日の初公判で西宮被告は起訴内容を認め、「プレッシャーから逃げ出したい気持ちで使ってしまった