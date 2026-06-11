世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。 【写真を見る】ひたすら試してランキング『キッチンアイテム』無印良品・ニトリ・イケア・3COINS・KEYUCA…人気5ブランドがガチンコ4番勝負！よく使う「シリコーンスプーン」「耐熱保存容器」など徹底比較【MBSサタプラ】 今回は特別編として、MBS清水麻椰アナウンサーが人気の