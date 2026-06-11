NPB(日本野球機構)は11日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第14回中間発表を行いました。外野手部門で前回4位に後退したDeNAの度会隆輝選手が再び3位にランクイン、ヤクルトの増田珠選手が4位に後退しました。また、抑え部門ではDeNAの山粼康晃投手が巨人のマルティネス投手を抜き3位に浮上しています。1塁手部門の阪神・大山悠輔選手が30万票を突破しています。ファン投票は6月28日が投票