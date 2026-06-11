東京・新宿区の路上で、金品を奪うために警棒を所持していたとして逮捕された男が、葛飾区で起きた強盗致傷事件にも関与したとして再逮捕されました。【映像】連行時の容疑者の様子植竹和弘容疑者（23）は先月、仲間と共謀し金の取り引きに訪れた男性4人にけがをさせたうえ、5300万円相当の金塊が入ったリュックを奪った疑いがもたれています。警視庁によりますと、植竹容疑者は実行役で取り引き先の人物を装って男性4人と接