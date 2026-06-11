◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)この日、投打二刀流で先発出場したドジャースの大谷翔平選手が、試合後に自身の投球を振り返りました。前回の投球で指のマメを気にするそぶりを見せていた大谷選手。まず記者からこの日の投球に影響があったかと問われると「いや、それはあまりないです」と否定します。マメによって球種が限られることもなかったと述べ、配球については「全体としてスプリットを使いながら