東京と神奈川で、必要のないブレーカーの修理代金をだまし取るなどして実行役らが逮捕された事件で、新たに指示役などを含めた6人が逮捕されました。【映像】手で顔を隠す容疑者（連行時の様子）横山英太郎容疑者（30）は去年、大田区にある20代の男性の自宅を訪れ、ブレーカーに関して「今すぐ交換しないと火事になる」などとうそを言って、修理代金として現金およそ22万円をだまし取ろうとしたなどの疑いがもたれています。