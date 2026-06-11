NPB(日本野球機構)は11日、阪神・藤川球児監督への制裁について発表しました。前日10日のソフトバンク戦で藤川監督は、1点を追う7回表、熊谷敬宥選手の2塁盗塁アウトの判定にリクエスト。しかし判定は変わらずアウトとなると、藤川監督はベンチから出てきて福家責任審判員に歩み寄り異議申し立てを行いました。アグリーメント上、異議申し立ては認められない行為であり、警告を受けたが引き下がらなかったため、退場の宣告を受けて