俳優の伊原剛志（62）が11日、東京芸術劇場シアターイーストで、オフ・ブロードウェイ・ミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」の取材会に出席した。南極探検家のアーネスト・シャクルトンなど6役を熱演。元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）と電子バンジョーや、バイオリンを演奏しながら歌うなど見どころが満載だ。本格的なミュージカルに初挑戦する伊原は「実はあんまりミュージカルが好き