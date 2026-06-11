鬼越トマホークの良ちゃんが１１日、Ｘを更新。相方の金ちゃんとサッカー日本代表の１人が「親戚らしい」と投稿。ネットでは「マジ？」など騒然となっている。良ちゃんはＸで「全く似てないんですが日本代表のキャプテン遠藤航選手と鬼越トマホーク金ちゃんは親戚らしいです」とだけ投稿。２人を並べた写真もアップした。確かに全く似てないが…。この投稿にファンは「マジ？めちゃくちゃ遠い親戚とかじゃなくて？」「えええ