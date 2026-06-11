「かけ子やるか」と言って、20代の男性を茨城県や千葉市のアパートの一室に監禁して暴行を加え、現金を奪おうとしたとして暴力団組員の男ら6人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子特定危険指定暴力団「工藤会」の傘下組織組員・中村貴光容疑者（30）ら6人は去年、金銭トラブルになった男性（20代）を茨城県や千葉市にあるアパートの一室に監禁して暴行を加え、現金を奪おうとした疑いがもたれています。警察に