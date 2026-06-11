経験豊富な実力者に7回TKO勝ちボクシングの大橋ジム興行「フェニックスバトル157」が10日、東京・後楽園ホールで行われた。セミファイナルの54.0キロ契約8回戦では、日本バンタム級3位・坂井優太（大橋）が元東洋太平洋同級王者フローイラン・サルダール（フィリピン）に7回47秒でTKO勝ち。デビュー8連勝を飾った。次世代のモンスターとしても期待がかかる中、確かな実力を示した。戦績は21歳の坂井が8勝（7KO）、37歳のサルダー