敵地ロッテ戦プロ野球交流戦が10日、各地で行われ、中日はZOZOマリンでロッテに11-4で快勝した。「7番・三塁」で先発出場した石川昂弥は5打数2安打2打点の活躍。初回に飛び出した逆方向への4号2ランにはファンから「これでフェンス越えるのか…」と驚きの声が続出している。中日が3点を先制して迎えた初回2死二塁の場面。石川はロッテ先発左腕・毛利が投じた外角ボールゾーンの速球にバットを出した。片手で合わせたようなスイ