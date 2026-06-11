米Intelは公式Xアカウントにおける投稿として、同社が投入した「Intel 8086」の発表から今週で48年になったと明らかにした。Intel 8086のバリアントであるIntel 8088がIBM製PCに搭載されたことでパーソナルコンピューターの歴史が始まったと述べ、来歴について紹介されている。Intel 8086が生まれて48年に。コンピューターがパーソナルになりゆく端緒Intel 8086は1978年に発表されたマイクロプロセッサ。Intelは同製品について「従