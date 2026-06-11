ソニーは2026年5月13日に「Xperia 1 VIII」を6月11日に発売しました。Xperia 1 VIIIはSoCにSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用しているほか、望遠カメラのセンサーサイズが前世代モデルの約4倍になったり、新設計のスピーカーユニットを搭載していたりと中身が進化したほか、デザインも一新されてXperiaシリーズのフラッグシップモデルにふさわしいスマートフォンとなっています。ソニーからXperia 1 VIIIの実機を借りることができた