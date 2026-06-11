水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第11話が10日深夜に放送され、佳乃（篠田）が暴走する衝撃的なラストに対して、ネット上には「佳乃さんがラスボス」「もう主役」「怪演ヤバすぎ」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】幸せだった頃の佳乃（篠田麻里子）