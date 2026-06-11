アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの長女ザハラ。以前からピット姓を名乗っていないことが伝えられていたが、ついに正式な手続きを始めたという。【写真】横顔がアンジーそっくり！ピット姓削除の娘シャイロがK‐POPのMVに出演2005年にアンジェリーナに引き取られ、翌年アンジェリーナとブラッドの養子となったザハラは、先月米アトランタの名門女子大学スペルマン大学を卒業したばかり。Peopleによると、ザハラは