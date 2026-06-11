元宝塚歌劇のトップスターで女優・紫吹淳と俳優・伊原剛志が１１日、東京芸術劇場シアターイーストで開幕したミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（岡粼育之介演出、全１８公演）の取材会に登場した。日本初演のオフ・ブロードウェーミュージカルで、子育てと仕事に追われるシングルマザー（紫吹）がひょんなことでタイムスリップし、南極探検家（伊原）と出会い恋に落ちる冒険劇。開幕を迎えた紫吹は、