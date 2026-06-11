◆カーリング日本選手権第４日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、ＳＣ軽井沢クが、札幌国際大を延長戦の末７―６で退け５連勝。さらに、前回準Ｖの北海道銀行はグランディールを９―７で破って、こちらも１次Ｌから負けなしの５連勝で決勝トーナメント進出を決めた。ＳＣ軽井沢クは、序盤リードしていたが、第９エンド（Ｅ）で２点を奪われると最終１０Ｅで追いつかれた。それで