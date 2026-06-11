第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）北北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。南北分離前を含め１１度決勝に進出している旭川東は、２７日の初戦（２回戦）で東川と対戦。旭川スタルヒンから帯広の森を経て、北広島のエスコンフィールド北海道で初優勝を目指す。くじを引いた旭川東の以後瑛太主将（３年）は、組み合わせ表を見て苦笑いを浮かべた。初戦こそ地元旭川開催だが、３回戦（ベスト３２）〜