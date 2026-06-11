お笑いタレントの村上ショージが10日、自身のインスタグラムを更新。娘と“デート"したことを報告した。 【写真】かわいい娘との“デート"でパパはデレデレ 「昨日は楽しい楽しい一日でした」と投稿。「娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました」とつづり、タレントで芸術家の娘・つみきと笑顔の2ショットや、画家で芸人のジミー大西と楽しそうに並ぶ写真などを掲載。「流