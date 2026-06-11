ことし9月に開幕するアジア大会 愛知･名古屋。開幕までちょうど100日となり、聖火ランナーが発表されました。 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール 聖火リレーは、8月22日（土）にスタート。約1000人のランナーが愛知県内の40自治体を走る予定です。現時点で決まっているP