「沖縄をシンガポールに」という華やかなビジョンの裏で、なぜ富は地元に定着しないのか。かつて経済学者が指摘した「経済的ブーメラン」の構造を捉え直し、陳情と基地反対の二項対立に終止符を打つべきときが来ている。 元『プレジデント』編集長で作家の小倉健一氏がシンガポール建国の父リー・クアンユーの国家戦略を引き合いに出しながら、地方自治体としての限られた裁量の中で、沖縄が真の経済的自立を果たすため