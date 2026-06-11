通勤時間帯のソウル地下鉄で、ある男性が床に横たわって眠る姿が目撃された。9日に放送されたJTBCの『事件班長』では、ソウル地下鉄2号線の車内で撮影された視聴者提供映像が公開された。この映像には、男性が車内通路の床に横たわったまま眠っている様子が映っていた。男性は上着を体に掛け、顔の上には本を載せていた。写真が撮影されたのは午前8時30分ごろで、通勤時間帯だったため、車内は乗客で混雑していたという。映像の提