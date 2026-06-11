サーティワンから、アイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」が登場！「キットカット」とコラボした、チョコ尽くしのアイスクリームケーキです☆ サーティワン「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」 価格：3,500円(税込)販売期間：2026年6月17日（水）〜 なくなり次第終了サイズ：4号／直径 約14cm×高さ 約5cm※5人分 サーティワンと大