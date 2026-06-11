広西チワン族自治区梧州市の電動自転車販売店で電動二輪車を選ぶ消費者。（２０２５年３月２１日撮影、梧州＝新華社配信／何華文）【新華社南京6月11日】中国で広く普及している電動二輪車が、海外市場でも販売を伸ばしている。交流サイト（SNS）では、中国製電動二輪車をネット通販で購入した様子を紹介する投稿が相次ぎ、再生回数が数十万回に達する例もある。動画には、電動二輪車で通学する米国の高校生や、配達に使う東南ア