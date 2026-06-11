元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。韓国風味付けたまごや梅しそ炒め、チャプチェなど、家族にも好評だったという作り置きおかず5品を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真たくさん】「ビールにも合いそう！」渡辺美奈代の彩り豊かな“作り置きおかず5品”渡辺は「Minayoごはん」「作り置き」と題して複数にわたり投稿。韓国風味付けたまご