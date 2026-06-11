乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。同日、共同通信が伝えた。【写真】復活ライブ時のDef Tech判決によると、西宮被告は2月2日に東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻3.517グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で