歌手新浜レオン（30）の「Fun！Fun！Fun！」が国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされており、11日、都内で行われる授賞式前に取材に応じた。膝（ひざ）スラをしながら登場し、「昨年に続いてこのステージに戻れて光栄です。本当に貴重な機会。選んでいただいた期待に応えたいので気が引き締まる思いです」。新浜といえば＝膝スラと“レオン語”だ。「街中で『頑張レオン