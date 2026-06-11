山形県西川町の月山で、今月7日から東京都の65歳の男性が行方不明となっている件で、警察はきょう、ヘリコプターによる空からの捜索を行いましたが、発見には至りませんでした。 男性は見つかっていませんが、警察はあす以降の捜索を行わない方針を示しました。 行方がわからなくなっているのは、東京都品川区の会社員男性（65）です。 警察によりますと、男性は今月7日、登山のため西川町の月山に入山したとみられていま