令和８年６月１１日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 北・東・西日本の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か低いでしょう。 ※画像は気象庁より ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の