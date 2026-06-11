オプテージは、MVNOサービス「mineo」で、FCNTのスマートフォン「arrows We3」を25日に発売する。価格は4GB/64GBモデルが3万9864円、8GB/128GBモデルが5万3856円。 「arrows We3」は、FCNT製のコンパクトなエントリーモデル。約6.14インチのTFT液晶と、5年後まで容量を80％維持できる5000mAhのバッテリーを搭載。本体側面には、カメラや決済アプリなどを素早く起動できるアクションキ}