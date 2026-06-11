サムスン電子ジャパンは、対象製品がセール価格で購入できる「Samsung AI Week」を、「Samsungオンラインショップ」と「Galaxy Harajuku」「Galaxy Studio Osaka」で開催している。期間は30日まで。 「Samsungオンラインショップ」でのキャンペーン 「Samsungオンラインショップ」では、対象のGalaxyスマートフォンとそれ以外の製品を同時に購入すると、最大1万5000円引きで購入できる。対象のGalaxy