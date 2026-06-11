今年３月、奈良県に住む８０代の女性のキャッシュカードを盗み、現金およそ５５万円を引き出して盗んだとして、１７歳の少年がきょう山形県内で逮捕されました。少年は先月、新庄市で詐欺未遂の疑いで逮捕されていました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が神奈川県横須賀市の住居不定、職業不詳の１７歳の少年です。 警察によりますと、少年は名前のわからない人物らと共謀し、今年３月１７日、奈良県生駒市に住む８０