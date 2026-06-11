永谷園のお茶漬けに入っていた「東海道五拾三次カード」。2025年12月末をもって、惜しまれながらもカードの封入は終了しています。ですが2026年5月15日から、なんとサンリオキャラクターズとコラボレーションした「東海道五拾三次」オリジナルカードが復活！編集部に実物が届いたので開封してみたら、あまりのかわいさにコンプリートしたくなっちゃった♡【めっちゃかわいいな…！】今回登場しているのは、歌川広重の名画とサ