北陸財務局の調査で、企業の景況感を示す指数が2期連続でマイナスとなりました。悪化の要因として、原材料などの「仕入れ価格の高騰」が2004年の調査開始以来、初めて最大となり、中東情勢を受けた景気の後退が浮き彫りとなっています。北陸財務局は北陸3県の344の企業を対象に、今年4月から6月の景気予測調査をまとめました。それによりますと、景況感が「上昇」と答えた企業から「下降」を差し引いた指数はマイナス10.8と、2期連