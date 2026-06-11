『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』が11日よる、東京・Zepp DiverCityで開催される。開演前には最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたアーティストが囲み取材に応じた。【写真】喜びを大胆に表現!?”膝スラ”をする新浜レオン同イベントは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN