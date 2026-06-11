◇インターリーグホワイトソックス2−1ブレーブス（2026年6月10日シカゴ）ホワイトソックスは10日（日本時間11日）、本拠でのブレーブス戦に勝利。ア・リーグ中地区で単独首位に立った。両軍無得点で迎えた4回、前日にメジャーデビュー戦でサヨナラ本塁打を放った新星モンゴメリーが相手先発・セールから二塁打を放ってチャンスメイクすると、次打者・ヒルの中前適時打で生還。先制点を奪った。この回、ヒルも盗塁を絡