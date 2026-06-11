大麻やコカインなどを所持したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反などの罪に問われた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告（４５）の判決公判が１１日に行われ、東京地裁は拘禁刑２年、執行猶予４年（求刑拘禁刑２年）の有罪判決を言い渡した。西宮被告は同日、自身のインスタグラムを更新して謝罪。所属事務所「株式会社２ＶＯＸ」の取締役を５月３１日付で辞任し、退所したことを明かし