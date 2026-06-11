【モデルプレス＝2026/06/11】元SKE48の須田亜香里が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。18歳当時の過去ショットを公開した。【写真】34歳元アイドル「あどけなさが可愛い」18歳当時の制服ショット◆須田亜香里、18歳の制服ショット公開須田は「18歳かわいいw」と添え、前髪を目の上でぱっつんに切り揃えたロングヘア姿の写真を公開。胸に花をつけた制服姿の18歳当時のあどけないショットとなっている。◆須田亜香里の投