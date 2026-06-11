【モデルプレス＝2026/06/11】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】ミセス、衣装でヒーローズジャーニー表現◆ミセス、桃太郎モチーフの衣装で登場Mrs. GREEN APPLEは昔話「桃太郎」を思わせ