【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの熊田曜子が6月10日、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの夕食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳美人タレント「食欲わくメニュー」鶏の照焼き・とうもろこしの旬の食卓◆熊田曜子、鶏肉ととうもろこしの“おうちごはん”披露熊田は「おうちごはん」のタイトルで、写真を複数枚投稿。「メインは鶏肉焼いて照り焼きの味付けで絡めるよ」とつづり、こんがりと綺麗に焼き色をつけ