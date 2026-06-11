【モデルプレス＝2026/06/11】声優の宮野真守とWEST.の神山智洋が2026年6月11日、都内で開催された2026年劇団☆新感線 46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』フォトコールおよび取材会に出席。宮野が神山を称賛する場面があった。【写真】人気声優・STARTOイケメンら出演舞台、貴重なワンシーン◆宮野真守、神山智洋を絶賛6月12日から7月12日にかけてEX THEATER AR